Краснодарский край готов принять и разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР мирных жителей

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края готовы принять и разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР мирных жителей, а также оказать им необходимую помощь. Об этом сообщил в субботу в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Жители Кубани, всего Краснодарского края с сопереживанием и сочувствием относятся к беде жителей ЛНР и ДНР, которая заставила их стать беженцами и искать прибежище в России. Краснодарский край со всем кубанским радушием и гостеприимством готов принять и разместить беженцев из этих республик в нашем регионе, оказать им всяческую поддержку", - сказал Кондратьев.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.