Гуманитарную помощь беженцам из ЛНР и ДНР отправили из Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Нижегородская область отправила в субботу партию гуманитарной помощи с продуктами питания для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывающих на территорию России, передает корреспондент ТАСС.

По поручению губернатора Глеба Никитина в Ростовскую область отправили около 40 тонн продовольствия - рис, макаронные изделия, гречневая крупа, тушенка.

"Мы находимся на связи с правительством Ростовской области. По информации коллег, в первую очередь необходимо обеспечить людей, приехавших из ДНР и ЛНР горячим питанием. В связи с этим из Нижегородской области были направлены продукты: крупы, макароны, консервы. Сейчас также идет сбор вещей и денежных средств", - сообщил ТАСС Никитин.

Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия" открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для отправки в места размещения беженцев. Также в приемной партии открыли пункт сбора предметов первой необходимости.

Готовность регионов

О готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР сообщили власти Пензенской, Оренбургской, Саратовской и Самарской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл. Саратовские власти готовят под эти цели госучреждения. Кроме того, планируется подготовить образовательные учреждения для обучения прибывших детей. Власти Башкортостана создали оперативный штаб по эвакуации беженцев, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Радий Хабиров. По его словам, жители региона сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь пострадавшим от военных действий на Донбассе.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил проработать вопрос о количестве людей, которых регион сможет разместить, сообщается в Telegram-канале регионального правительства. В основном речь идет о женщинах, детях и пожилых людях. Власти уже направили официальное подтверждение своей готовности в министерство чрезвычайных ситуаций. Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в регионе готовы принять и разместить до 1,5 тыс. человек.

Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что беженцев из Донбасса могут направить еще в семь регионов, помимо Ростовской области. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области.

Ситуация на Донбассе

Донецкая и Луганская народные республики на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе объявили 18 февраля об организации выезда населения в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев запросил помощь федерального центра. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В область прибыли врио главы МЧС Александр Чуприян и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.