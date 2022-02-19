Жители Ростовской области оказывают помощь эвакуированным из ЛНР и ДНР

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Жители Ростовской области активно включились в оказание помощи прибывшим мирным жителям Донбасса. Об этом сообщила в субботу член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"Активно включились в помощь приезжающим и сами жители [Ростовской] области: готовы работать волонтерами, передают вещи и все необходимое для комфортного пребывания тех, кто вынужденно покинул свой дом", - написала она в своем Telegram-канале.

Также парламентарий заявила, что в ее приемной в городе Шахты Ростовской области в случае необходимости "будет открыт сбор гуманитарной помощи беженцам". "Мы будем принимать продукты питания, средства личной гигиены, игрушки для детей, канцелярские товары, которые будем передавать приезжающим", - добавила она.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил ТАСС, что около 36 тыс. человек прибыли в Ростовскую область из Донецкой и Луганской народных республик, где из-за обострения ситуации на линии разграничения накануне объявили эвакуацию населения.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.