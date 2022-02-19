Регионы России готовы принять эвакуированных с Донбасса и предоставить помощь

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Руководители и общественные организации из разных регионов России высказали готовность принять эвакуированных из ЛНР и ДНР и организовать сбор гуманитарной помощи.

"По поручению главы региона всем органам власти поставлены задачи по подготовке мест временного проживания для размещения жителей Донбасса. Обеспечено межведомственное взаимодействие по вопросам организации обустройства мест возможного проживания и обеспечения приезжих граждан всем необходимым. К работе также подключены руководители органов местного самоуправления Орловской области. Как заявил губернатор Андрей Клычков, вопросы подготовки региона к приему людей, выезжающих из ДНР и ЛНР, находятся на его личном контроле", - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В Воронежской области также намерены не остаться в стороне. "В случае необходимости мы готовы оказать всестороннюю помощь соседям. Несколько лет назад все мы проявили особые для воронежцев отзывчивость, гуманность и сочувствие. Если понадобится, поступим так и сейчас, оказав поддержку на достойном уровне", - заявили в правительстве региона.

Власти Башкирии открыли оперативный штаб по эвакуации беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Радий Хабиров. Он также написал, что жители региона уже откликаются с предложениями помочь пострадавшим.

"Жители Луганской и Донецкой республик - родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич", - говорится в сообщении Хабирова.

Ярославская область и Ямал

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев отметил, что регион окажет гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. "Уже проговорили с руководителем регионального отделения Фонда милосердия и здоровья Светланой Лягушевой. Будем делать это вместе - сформируем оргкомитет. Приглашаю всех, кто может оказать помощь в этой ситуации", - написал врио на своей странице в Instagram.

Кроме того, Ярославская область готова принять в регионе эвакуированных жителей, прежде всего, семьи с детьми. "Развернем пункты временного размещения в наших круглогодичных лагерях и общежитиях учебных организаций", - резюмировал Евраев.

Приполярный Ямал также готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. "У региона уже есть такой опыт, в том числе, по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации. Правительство округа направит необходимую помощь прибывшим жителям ДНР и ЛНР. Для сбора и координации действий губернатором создана отдельная рабочая группа", - сообщили в правительстве ЯНАО.

Ситуация с беженцами

Ранее готовность принять жителей Донбасса выражали и в иных субъектах России - от Крыма до Якутии. Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко в субботу заявил, что беженцы из Донбасса могут быть направлены еще в семь регионов: Краснодарский край, Курскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую, Брянскую, Московскую области. Так, Московская область может принять до 10 тыс. человек, Краснодарский край - до 20 тыс.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.