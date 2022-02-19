{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Регионы России готовы принять эвакуированных с Донбасса и предоставить помощь

Только Московская область может принять до 10 тыс. человек

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Руководители и общественные организации из разных регионов России высказали готовность принять эвакуированных из ЛНР и ДНР и организовать сбор гуманитарной помощи.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"По поручению главы региона всем органам власти поставлены задачи по подготовке мест временного проживания для размещения жителей Донбасса. Обеспечено межведомственное взаимодействие по вопросам организации обустройства мест возможного проживания и обеспечения приезжих граждан всем необходимым. К работе также подключены руководители органов местного самоуправления Орловской области. Как заявил губернатор Андрей Клычков, вопросы подготовки региона к приему людей, выезжающих из ДНР и ЛНР, находятся на его личном контроле", - сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

В Воронежской области также намерены не остаться в стороне. "В случае необходимости мы готовы оказать всестороннюю помощь соседям. Несколько лет назад все мы проявили особые для воронежцев отзывчивость, гуманность и сочувствие. Если понадобится, поступим так и сейчас, оказав поддержку на достойном уровне", - заявили в правительстве региона.

Власти Башкирии открыли оперативный штаб по эвакуации беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Радий Хабиров. Он также написал, что жители региона уже откликаются с предложениями помочь пострадавшим.

"Жители Луганской и Донецкой республик - родные для нас люди. История нашей дружбы уходит еще в Великую Отечественную войну. И, конечно, Башкортостан всегда готов им оказать помощь. Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб по эвакуации, возглавляет его заместитель премьер-министра нашего правительства Забелин Максим Васильевич", - говорится в сообщении Хабирова.

Ярославская область и Ямал

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев отметил, что регион окажет гуманитарную помощь беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. "Уже проговорили с руководителем регионального отделения Фонда милосердия и здоровья Светланой Лягушевой. Будем делать это вместе - сформируем оргкомитет. Приглашаю всех, кто может оказать помощь в этой ситуации", - написал врио на своей странице в Instagram.

Кроме того, Ярославская область готова принять в регионе эвакуированных жителей, прежде всего, семьи с детьми. "Развернем пункты временного размещения в наших круглогодичных лагерях и общежитиях учебных организаций", - резюмировал Евраев.

Приполярный Ямал также готов принять у себя эвакуированных в Россию жителей Донбасса. "У региона уже есть такой опыт, в том числе, по оказанию срочной социальной помощи и поддержки в дальнейшей адаптации. Правительство округа направит необходимую помощь прибывшим жителям ДНР и ЛНР. Для сбора и координации действий губернатором создана отдельная рабочая группа", - сообщили в правительстве ЯНАО.

Ситуация с беженцами

Ранее готовность принять жителей Донбасса выражали и в иных субъектах России - от Крыма до Якутии. Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко в субботу заявил, что беженцы из Донбасса могут быть направлены еще в семь регионов: Краснодарский край, Курскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую, Брянскую, Московскую области. Так, Московская область может принять до 10 тыс. человек, Краснодарский край - до 20 тыс.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших не поступала, одна мирная жительница была ранена, обстрелы привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента России Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
УкраинаРоссияКризис на Украине
Кризис на Украине
Губернатор Ростовской области заявил, что системы жизнеобеспечения работают штатно
В регионе подготовили 143 ПВР на 14 тыс. мест для эвакуированных жителей Донбасса
Читать полностью