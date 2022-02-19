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Кризис на Украине

Справороссы и структуры Прилепина готовы помогать эвакуированным из ДНР и ЛНР

Накануне открылся первый штаб помощи эвакуированным в Ростовской области, организованный зампредседателя регионального отделения СРЗП, координатором движения "За правду" в регионе Юрием Мезеновым

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП), общественное движение "За правду" и Фонд Захара Прилепина готовы оказывать необходимую помощь эвакуированным в РФ мирным жителям Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба сопредседателя партии СРЗП Захара Прилепина.

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"Партия "Справедливой России - За Правду", общественные движения "За правду" и Оплот, Фонд Захара Прилепина готовы оказывать всю необходимую помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированным в Россию", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 18 февраля открылся первый штаб помощи эвакуированным в Ростовской области, организованный зампредседателя регионального отделения СРЗП, координатором движения "За правду" в регионе Юрием Мезеновым.

"Отделения СРЗП и общественных движений "За правду" и Оплот в принимающих эвакуированных жителей Донбасса регионах стали формировать волонтерские штабы для приема беженцев и сбора гуманитарной помощи. Штаб в Ростовской области на данный момент формирует первичный запас продуктов и средств гигиены и уже приступил к обеспечению питанием прибывших беженцев", - отмечается в сообщении.

Также пресс-служба сопредседателя СРЗП сообщает, что Фонд Захара Прилепина начал закупку медикаментов и продуктов по заявкам для людей, которые эвакуируются из ДНР и ЛНР.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеРостовская областьПрилепин, Захар
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