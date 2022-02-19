Губернатор Ростовской области заявил, что системы жизнеобеспечения работают штатно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Системы жизнеобеспечения в Ростовской области работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. Как сообщил в субботу на странице в Instagram губернатор области Василий Голубев, несмотря на введенный режим ЧС, ситуация остается нормальной.

"В Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, без каких-либо сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация", - написал глава региона.

По его словам, в регионе подготовили 143 ПВР на 14 тыс. мест для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.

Он уточнил, что также в данный момент решается комплекс транспортных, медицинских вопросов, по обеспечению прибывающих людей, в том числе детей, всем необходимым.

"Часть ПВРов уже задействована. Если понадобится, количество мест размещения будем наращивать", - написал Голубев.