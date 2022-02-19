Водолацкий сообщил, что до 70% беженцев выезжают с территории ДНР и ЛНР самостоятельно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. До 70% беженцев, которые выезжают с территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), делают это самостоятельно. Об этом в субботу сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Большая часть [беженцев], до 70%, выезжают самостоятельно, их не учитывают когда дают статистику из Донецка и Луганска, - сказал собеседник агентства. - Те, которые пересекают границу через пункты пропуска, - 36 тыс. человек по состоянию на 12:00 мск".