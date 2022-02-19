Нижняя палата парламента Канады возобновила работу на фоне полицейской операции в Оттаве

ОТТАВА, 19 февраля. /ТАСС/. Палата общин (нижняя палата) парламента Канады возобновила работу на фоне продолжающейся полицейской операции, которая призвана завершить акцию протеста дальнобойщиков в Оттаве.

"После совещания со всеми заинтересованными сторонами Палата общин проведет заседание в субботу, 19 февраля, с 07:00 (15:00 мск) и до полуночи", - говорится в Twitter спикера нижней палаты Энтони Роты.

Депутаты должны провести дебаты по поводу правомерности применения властями закона о ЧС для разгона демонстрации дальнобойщиков в Оттаве. Ожидается, что голосование пройдет 21 февраля. В этот же день документ рассмотрит верхняя палата - Сенат. Ранее сообщалось, что из-за продолжающейся полицейской операции канадский парламент возобновит работу не ранее 21 февраля.

14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС. Он вступил в действие, но, согласно процедуре, в течение семи дней с этого момента его должен утвердить или отклонить парламент.

Протесты против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками, начались в Канаде в конце января. В настоящее время митингующие остались только в Оттаве. Власти заявили, что подобные формы протеста являются незаконными, а отказ покинуть город приведет к задержанию и дальнейшему аресту, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензии дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств. Согласно последним данным, стражи порядка задержали в городе более 100 человек.

В настоящее время оставшиеся протестующие и полицейские остаются на тех же позициях, на которых были поздно вечером в пятницу.