Самарские школьники с понедельника возобновят обучение в очном формате

ТАСС, 19 февраля. Учащиеся с пятого по восьмой классы и 10-х классов Самары с 21 февраля вернутся к традиционной очной форме обучения, сообщает в субботу пресс-служба городской администрации.

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"С 21 февраля учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара пятых-восьмых и 10-х классов вернутся к традиционной очной форме обучения", - говорится в сообщении.

По решению городского оперативного штаба все учреждения дополнительного образования города до особого распоряжения продолжат занятия в дистанционном формате.

Как сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Самарской области Татьяна Баканова, ситуация в регионе остается сложной, ежедневно регистрируется свыше 3 тыс. новых случаев коронавируса, однако наблюдается снижение числа заболевших тяжелыми формами заболевания (3,3%) и повышение количества жителей, у которых определена средняя тяжесть (46%).

Учащиеся пятых-восьмых и 10-х классов Самары перевели на дистанционное обучение с 7 февраля, а у первоклассников стартовали дополнительные недельные каникулы.