Около 1,5 тыс. мест для беженцев из Донбасса подготовят в Подмосковье

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области готовы разместить около 1,5 тыс. человек из Донбасса, при необходимости количество мест будет увеличено. Об этом в субботу сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Московская область готова принять беженцев из Донбасса. <...> Всего в регионе на сегодня планируется разместить порядка 1,5 тыс. человек. В дальнейшем, если потребуется, будут подготовлены дополнительные места", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Мострансавто" предоставит автобусы, чтобы встретить людей и доставить их до пунктов проживания.

"Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей - тоже не в наших традициях. Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска. Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку, обеспечить всем достойные условия для проживания. Все необходимые команды даны, будем готовить санатории, детские лагеря, спортивные базы, автобусы", - приводятся в тексте слова губернатора региона Андрея Воробьева.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению объектов гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию.