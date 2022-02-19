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Кризис на Украине
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Более 4 тыс. беженцев из ДНР и ЛНР находятся в ростовских пунктах временного размещения

В пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева отметили, что люди обеспечены горячим питанием и медицинской помощью

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Пункты временного размещения в Ростовской области приняли более 4 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), где из-за обострения ситуации на линии соприкосновения проводится эвакуация населения. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева.

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"По данным на 18:00 мск, в пунктах временного размещения Ростовской области находилось свыше 4 тыс. беженцев. Они обеспечены горячим питанием и медицинской помощью", - говорится в сообщении.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области в связи с этой ситуацией введен режим ЧС.

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