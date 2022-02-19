Университет в Ростове-на-Дону развернул два ПВР, разместив 120 жителей Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) развернул на базе общежитий два пункта временного размещения (ПВР) в Ростове-на-Дону на 150 человек, уже размещены порядка 120 эвакуированных из Донбасса мирных жителей, среди них есть дети. Об этом ТАСС сообщил в субботу проректор ДГТУ Андрей Гуськов.

"По двум адресам на территории Ростова-на-Дону у нас развернуты пункты временного размещения вместимостью до 150 человек. Это территория общежитий, все есть: кровати, белье, места общего пользования. На данный момент порядка 120 человек мы приняли. С ними работают медики, психологи, волонтеры, с детьми занимаются аниматоры. Какие-то бытовые вопросы сразу стараемся решать", - сообщил Гуськов.

Он добавил, что также университетом открыты два пункта сбора гуманитарной помощи для эвакуированных: один из них для юридических лиц, куда доставлять гуманитарную помощь смогут предприятия и компании, второй - для приема помощи от физических лиц. "Будет такой хаб, через который будут распределять [гуманитарную помощь] по территории области", - резюмировал Гуськов.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплатят по 10 тыс. рублей.