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У беженцев из Донбасса выявили единичные случаи коронавирусной инфекции

Власти подготовили обсерваторы для пациентов с легким и средним течением заболевания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Единичные случаи заражения коронавирусом выявлены среди эвакуированных из Донбасса беженцев, заселенных в пункты временного размещения (ПВР) в Ростовской области, сообщили журналистам в воскресенье в правительстве региона.

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"Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, у находящихся в ПВР граждан пока установлены единичные случаи подтвержденной коронавирусной инфекции. Для лиц с легким и средним течением заболевания подготовлены обсерваторы, пациенты с тяжелым течением болезни будут доставляться в ковидные госпитали региона", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Ростовскую область направлены экспресс-тесты на коронавирус для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. "Из федерального центра в Ростовскую область направлено дополнительно 874 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, а также партия противовирусных препаратов для профилактики среди беженцев острых респираторных вирусных инфекций", - отметили в пресс-службе.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеПандемия COVID-19
Кризис на Украине
Около 6,5 тыс. жителей Донбасса находятся в ПВР в Ростовской области
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