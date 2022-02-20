Около 6,5 тыс. жителей Донбасса находятся в ПВР в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Порядка 6,5 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Накануне власти региона, где введен режим ЧС из-за наплыва беженцев, сообщали о том, что в ПВР было размещено более 4 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

"По данным на 08:00 мск, в пунктах временного размещения Ростовской области находилось 6,5 тыс. беженцев, в том числе 2,7 тыс. детей. Всего в Ростовской области задействовано уже 98 ПВР в 32 городах и районах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что беженцы обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, а также медицинской помощью. Как доложил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев, врачи проводят медицинский осмотр находящихся в ПВР людей, выявляя больных хроническими заболеваниями. Те, кому потребовалась госпитализация, доставлены в стационары.