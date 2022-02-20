В Крыму впервые выявили 1 362 случая заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 1 362, это новый максимум с начала пандемии. При этом в медучреждения доставили 203 человека, следует из опубликованных в воскресенье данных регионального Минздрава.

Ранее максимальное с начала пандемии количество случаев заражения - 1 263 - в республике было зафиксировано в субботу, 19 февраля.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 19 февраля 2022 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 1 362 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 152 967 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 203 пациента, за все время на стационарном лечении находились 54 715 человек", - говорится в сообщении.

Число выздоровевших в регионе за сутки увеличилось на 1 571, до 138 307.

В Крыму из-за пандемии действует ряд ограничительных мер, включая требование о переводе на удаленку до 50% штата государственных и муниципальных учреждений, а также режим самоизоляции для людей старше 60 лет или имеющих ряд хронических заболеваний. Кроме того, при заселении в отели и санатории либо посещении некоторых организаций необходимо предъявлять ковид-сертификаты, в республике приостановлено проведение профилактических медосмотров, проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер.