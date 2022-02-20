В России за сутки госпитализировали 10 372 человека с коронавирусом

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 10 372, что на 33,1% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число госпитализаций снизилось в 71 регионе, следует из данных штаба, в 13 оно увеличилось, а в одном не изменилось. Днем ранее число госпитализаций составляло 15 062.

Число подтвержденных случаев заражения возросло за сутки на 170 699, до 15 370 419. В относительном выражении прирост числа заражений составил 1,12%.

Число вылечившихся возросло за сутки на 147 296 против 191 098 днем ранее. Всего зарегистрировали 12 365 238 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до уровня 80,45% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 745, до 345 500. Днем ранее было зарегистрировано 798 летальных случаев. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,25%, следует из данных штаба.