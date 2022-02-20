В Ростовской и Воронежской областях организуют обучение эвакуированных из Донбасса детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Студенты-волонтеры в Ростовской области будут проводить занятия с эвакуированными из Донбасса детьми, чтобы они не отставали от учебной программы. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Общественной палаты региона по информационной и молодежной политике, развитию добровольчества Леонид Шафиров в воскресенье.

"Есть студенты, которые являются членами трудовых отрядов, в том числе педагоги - таких привлекли для того, чтобы они проводили с детьми занятия, чтобы они не отстали от учебных программ", - сообщил Шафиров. Как сообщили в воскресенье в пресс-службе губернатора Ростовской области, по данным на 08:00 мск, в пунктах временного размещения в регионе находились 6,5 тыс. беженцев, в том числе 2,7 тыс. детей.

В Воронежской области, куда в воскресенье прибыли 910 жителей Донбасса, из них 358 детей, детей школьного возраста планируют обеспечить ноутбуками, чтобы они могли начать дистанционное обучение. "Информация по всем детям школьного возраста в департаменте уже есть. <...> До понедельника, в ближайшее время, постараемся организовать ноутбуки и все, что нужно, чтобы максимально быстро запустить дистанционное обучение", - сообщил журналистам зампредседателя правительства Воронежской области Артем Верховцев. Он добавил, что если среди эвакуированных жителей будут учителя, то их привлекут к обучению детей.