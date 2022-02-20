В Москве выявили 6 388 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 388 против 6 874 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.
В относительном выражении прирост составил 0,24%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 664 189 случаев заражения.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на 84 против 87 днем ранее, до 40 615.
Число случаев выздоровления в Москве увеличилось на 19 481, до 2 418 457.
Ситуация в Подмосковье
В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 4 187 против 5 188 днем ранее, сообщили на портале.
С начала пандемии в области выявили 923 202 случая ковида.
Число случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 6 005, до 773 237, число умерших - на 34, до 14 020.
Ситуация в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге за сутки число заболевших ковидом увеличилось на 16 599 против 18 042 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале.
Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 376 809 случаев заражения.
Число случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 9 143, до 1 120 169, число умерших - на 82, до 31 258.