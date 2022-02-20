В Москве выявили 6 388 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 388 против 6 874 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

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В относительном выражении прирост составил 0,24%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 664 189 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 84 против 87 днем ранее, до 40 615.

Число случаев выздоровления в Москве увеличилось на 19 481, до 2 418 457.

Ситуация в Подмосковье

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 4 187 против 5 188 днем ранее, сообщили на портале.

С начала пандемии в области выявили 923 202 случая ковида.

Число случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 6 005, до 773 237, число умерших - на 34, до 14 020.

Ситуация в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге за сутки число заболевших ковидом увеличилось на 16 599 против 18 042 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 376 809 случаев заражения.

Число случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 9 143, до 1 120 169, число умерших - на 82, до 31 258.