Более 350 компаний примут участие в ярмарке "Текстильлегпром" на ВДНХ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Федеральная оптовая ярмарка "Текстильлегпром" пройдет на ВДНХ с 22 по 24 февраля, на ней представят свою продукцию более 350 компаний из 28 регионов России и 17 стран. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба выставки.

"С 22 по 24 февраля в павильонах №55 и 57 пройдет 57-я федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром". Более 350 производителей представят продукцию из 28 регионов России и 17 стран мира. Мероприятие состоится с соблюдением установленных Роспотребнадзором мер безопасности", - говорится в сообщении.

Так, в павильоне №55 в салоне Textillegmash будет представлено более 100 брендов оборудования от ведущих мировых производителей из Японии, Германии, Италии, США, Польши, Китая, Кореи и других стран. Здесь же разместится экспозиция Technical Textile And Raw Materials Salon, объединяющая производителей и поставщиков технических и суровых тканей, нетканых материалов, сырья, натуральных и химических волокон и нитей, пряжи, красителей всех видов и вспомогательных веществ.

Кроме того, в павильоне №57 в экспозиции Apparel Textile Salon можно будет найти все виды тканей для производства одежды, а также искусственный мех, натуральную и искусственную кожу, пряжу, нитки и фурнитуру. Домашний текстиль для спальни, ванной комнаты, кухни, ткани для постельного белья, портьерные и тюлевые ткани, изделия и аксессуары будут представлены в Home Textile Salon. В международном салоне одежды и аксессуаров Garment & Accessories Salon можно будет ознакомиться с коллекциями швейной и трикотажной одежды, нижнего белья, чулочно-носочных изделий, головных уборов и аксессуаров.

"Деловую программу 57-го "Текстильлегпрома" посвятят актуальным отраслевым вопросам. На ней будут рассмотрены новые аспекты применения мер государственной поддержки, обсуждены практики противодействия недобросовестным приемам конкуренции, внедрения цифровых технологий в производство одежды, обуви, аксессуаров. Также получит развитие затронутая в прошлом году тема рециклинга - промышленной переработки текстильных отходов и техническое оснащение компаний, осуществляющих ее. Второй день посвятят анализу текстильных трендов сезонов весна-лето 2022 и осень-зима 2022/23, а также трендов в домашнем текстиле и в одежде", - говорится в сообщении.