{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В РФ впервые с начала января за неделю выявили меньше заболевших ковидом, чем за прошлую

Летальность заболевания сократилась с 2,41% до 2,25%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в России снизилось после пяти недель непрерывного роста, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Если с 7 по 13 февраля в стране зарегистрировали 1 323 391 случай заражения, то с 14 по 20 февраля - 1 236 910, или на 6,5% меньше.

Число выздоровевших при этом почти сравнялось с количеством новых случаев - за семь дней вылечились 1 129 379 человек, что на 69,4% больше, чем на прошлой неделе.

При этом впервые с середины января штаб зафиксировал за неделю более 5 000 смертей. По его данным, за последние семь дней умерли 5 252 заразившихся, что на 8,6% превысило показатель предыдущего аналогичного периода.

Тем не менее летальность заболевания продолжает падать. Она сократилась с 2,41% до 2,25% - минимума с апреля 2021 года.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Жизни троих подростков, попавших в ДТП в Ивановской области, ничего не угрожает
Они получили травмы, их доставили в медучреждение
Читать полностью