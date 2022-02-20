В РФ впервые с начала января за неделю выявили меньше заболевших ковидом, чем за прошлую

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней случаев заражения коронавирусом в России снизилось после пяти недель непрерывного роста, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Если с 7 по 13 февраля в стране зарегистрировали 1 323 391 случай заражения, то с 14 по 20 февраля - 1 236 910, или на 6,5% меньше.

Число выздоровевших при этом почти сравнялось с количеством новых случаев - за семь дней вылечились 1 129 379 человек, что на 69,4% больше, чем на прошлой неделе.

При этом впервые с середины января штаб зафиксировал за неделю более 5 000 смертей. По его данным, за последние семь дней умерли 5 252 заразившихся, что на 8,6% превысило показатель предыдущего аналогичного периода.

Тем не менее летальность заболевания продолжает падать. Она сократилась с 2,41% до 2,25% - минимума с апреля 2021 года.