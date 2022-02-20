Жители Донбасса с гражданством РФ, эвакуируемые в Россию, получат выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, которые имеют российское гражданство и собираются разместиться в России у родственников, имеют право на получение единовременных выплат, разъяснили журналистам в воскресенье в правительстве Ростовской области.

"Да, они имеют право на выплаты. Им необходимо обратиться за выплатой в центр социального обслуживания того муниципалитета, куда они едут", - сообщили в правительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Как уточнил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, волонтеры разъясняют эвакуированным жителям Донбасса, что те могут получить выплату вне зависимости от того, в каком регионе их разместят.

"Людям объясняем, у которых нет карточек, что они могут прийти в любую службу социальной защиты той территории, куда их направили, будь то Калужская или Воронежская область, наше министерство уже отработало методику с коллегами из других регионов", - сказал собеседник агентства. На карточки, по его словам, деньги перечисляются независимо от того, в каком регионе находится человек.

"Разъяснения эти создали небольшую задержку, но волонтеры работают, среди них есть юристы, специалисты муниципального управления, они активно помогают", - добавил депутат.