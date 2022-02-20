Около 1,4 тыс. внешних экранов автобусов и электробусов обновили в Москве

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. боковых внешних экранов автобусов и электробусов обновили в Москве, на них будет виден номер маршрута и максимальное количество следующих остановок. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы работаем над тем, чтобы поездки для пассажиров были максимально удобными. Для этого мы приводим к единому стандарту форматы внешнего и внутреннего информирования в транспорте. Сейчас мы обновили 1,4 тыс. внешних экранов автобусов и электробусов. Простая графика удобна для восприятия пассажирам", - сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он добавил, что в ближайшее время в Москве обновят визуализацию внешних экранов еще на 600 автобусах и электробусах. По словам Ликсутова, обновленные экраны помогут пассажирам лучше ориентироваться и строить маршрут.