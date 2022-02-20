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Кризис на Украине

Кузнецова заявила, что россияне готовы принять в семьи детей-сирот из Донбасса

Депутат Госдумы Анна Кузнецова добавила, что такие запросы уже поступают

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Семьи в России готовы принять сирот, эвакуированных из детских домов ЛНР и ДНР, такие запросы уже поступают.

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Об этом сообщила в воскресенье депутат Госдумы Анна Кузнецова на открытии в Ростове-на-Дону центра правовой помощи эвакуированным жителям Донбасса.

"Уже поступают различные обращения, в том числе просто от граждан РФ, от семей, которые готовы взять детей-сирот в свои семьи. Кто-то готов взять детей насовсем", - сказала Кузнецова.

"Центр начинает работу, дан старт приему звонков, очень важно потом аккумулировать все обращения. <…> Мы понимаем, что вопросы будут не только юридического и правового характера. Будут вопросы, с которыми люди будут сталкиваться неизбежно", - сказала она.

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