{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Второй поезд доставил около 1 тыс. жителей ДНР и ЛНР в Воронежскую область

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Второй поезд с порядка 1 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж в воскресенье, сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по региону.

"Прибыл второй поезд, в нем около тысячи человек, это женщины, дети, мужчины пожилого возраста. Идет распределение", - сообщил он.

Утром в воскресенье в Воронежскую область из Ростовской области прибыл первый поезд с 910 жителями ДНР и ЛНР, которые покинули регионы из-за угрозы боевых действий. В настоящее время большая часть прибывших - 580 человек - доставлены в пункты временного размещения в двух детских лагерях в Воронеже, остальные - в близлежащие районы: Новую Усмань, Рамонь, Лиски и Бобров. Вечером в Воронежской области ожидается прибытие еще одного поезда с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Кризис на Украине
В Нижний Новгород прибудут около 1 тыс. эвакуированных жителей Донбасса
В регионе подготовили места для размещения
Читать полностью