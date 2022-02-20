Второй поезд доставил около 1 тыс. жителей ДНР и ЛНР в Воронежскую область

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Второй поезд с порядка 1 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж в воскресенье, сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по региону.

"Прибыл второй поезд, в нем около тысячи человек, это женщины, дети, мужчины пожилого возраста. Идет распределение", - сообщил он.

Утром в воскресенье в Воронежскую область из Ростовской области прибыл первый поезд с 910 жителями ДНР и ЛНР, которые покинули регионы из-за угрозы боевых действий. В настоящее время большая часть прибывших - 580 человек - доставлены в пункты временного размещения в двух детских лагерях в Воронеже, остальные - в близлежащие районы: Новую Усмань, Рамонь, Лиски и Бобров. Вечером в Воронежской области ожидается прибытие еще одного поезда с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР.