Саратовская область планирует принять 500 эвакуированных из ЛНР и ДНР

ТАСС, 20 февраля. Саратовская область планирует принять на первом этапе 500 человек, эвакуированных из Луганской и Донецкой народных республик, их прибытие ожидается на будущей неделе. Об этом в своем Telegram-канале написал в воскресенье вице-губернатор - председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

"Предполагается, что на следующей неделе граждане прибудут в регион. На первом этапе планируется принять 500 человек. Определили основные задачи перед ответственными структурами. Поручено организовать проживание, медобслуживание, оказание психологической помощи, а также - с учетом прибытия несовершеннолетних - образовательный процесс", - говорится в сообщении.

Аналогичное число жителей Донбасса готовы принять в Кировской области, прибытие эвакуированных ожидается 24 февраля. "Для школьников мы обеспечим возможность получения образования в школах, для малышей - детские сады. Для прибывших будет доступна медицина: будет возможность получить обслуживание в больницах и поликлиниках. Также будут решены социальные вопросы", - приводятся в сообщении на сайте правительства региона слова губернатора Кировской области Игоря Васильева.

В Самарской области сформирован и действует межведомственный штаб по подготовке к приему на территории Самарской области порядка 1 тыс. переселенцев. Также Самарская область, как сообщила пресс-служба Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", формирует гуманитарный груз в помощь вынужденным переселенцам из Донбасса. По предварительным данным, колонна будет готова отправиться в Ростовскую область 21 февраля.

Оперштаб Мордовии по оказанию помощи людям, эвакуированным из Донбасса, определяет места проживания, питания и медпомощи для 500 мирных жителей, вынужденных покинуть родину, сообщили в правительстве республики. О готовности разместить в Прикамье жителей ЛНР и ДНР также заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В еще одном регионе Приволжского федерального округа - Башкортостане - работает единый номер по вопросам оказания помощи и поддержки эвакуированным жителям Луганской и Донецкой республик, сообщили в пресс-службе главы республики.

При этом в Оренбургской области митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин обратился к жителям региона с просьбой проявить "милосердие, братскую любовь и заботу" к эвакуированным жителям, которые также приедут в Оренбуржье. "Каждый сможет откликнуться по мере своих возможностей: гуманитарной помощью, волонтерством, молитвами. Призываю священнослужителей и мирян усилить молитвенное обращение к Господу о мире на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в распространенном обращении.