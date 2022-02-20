Режим повышенной готовности ввели в Рязанской области в связи с приемом жителей Донбасса

ТАСС, 20 февраля. Власти Рязанской области ввели в регионе режим повышенной готовности в связи с подготовкой к приему жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые эвакуируются из-за угрозы боевых действий. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"Распоряжением губернатора Н.В. Любимова с 15:00 и до особого распоряжения на территории Рязанской области вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемым прибытием на территорию Рязанской области граждан из Донецкой и Луганской областей Украины, необходимостью обеспечения их жизнедеятельности в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что режим повышенной готовности вводится для региональных органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента России Владимира Путина прибывающим из ЛНР и ДНР в российские регионы выплатят по 10 тыс. рублей.