В Виареджо после перерыва из-за пандемии начался карнавал

РИМ, 20 февраля. /ТАСС/. Традиционный карнавал в приморском городе Виареджо (область Тоскана), который на протяжении двух лет не проводился из-за пандемии, начался в воскресенье с чествования памяти актрисы Моники Витти. Об этом сообщила газета la Repubblica.

Карнавал знаменит своими неизменными участниками - гигантскими фигурами из папье-маше различных знаменитостей и выдающихся политических деятелей. Куклы заранее изготавливаются в больших ангарах на берегу моря, а после водружаются на специальные повозки.

Днем в воскресенье на набережной города начался парад платформ: так, на одной из них огромная фигура американского президента Джо Байдена в одежде ковбоя восседала на быке, разукрашенном в цвета флага США.

По данным издания, из-за санитарных правил на мероприятие пришло меньшее число зрителей - около 40 тыс. Причем все посетители должны иметь ковид-сертификат на основании справки о вакцинации или выздоровлении.