Третий поезд доставил в Воронеж около 500 эвакуированных из Донбасса жителей

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Третий поезд с жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж, передает корреспондент ТАСС с железнодорожной станции.

Около 500 человек развезут по пунктам размещения в регионе, остальные эвакуированные продолжат путь до Курской области.

В Воронежской области с утра 20 февраля приняли два поезда с эвакуированными жителями Донбасса, первый состав доставил 910 человек, в том числе 358 детей, второй - 976, в том числе 113 воспитанников детских домов и интернатов. Все они поселились в детских оздоровительных лагерях Воронежа "Кировец" и "Голубой экран", а также в 14 пунктах временного размещения в населенных пунктах региона Новая Усмань, Рамонь, Лиски, Бобров.

Всего в Воронежской области создали 42 пункта временного размещения для приема 4,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, при необходимости власти региона увеличат число ПВР. В регионе из-за роста числа эвакуированных жителей Донбасса ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно направлять из резервного фонда губернатора Александра Гусева средства на обеспечение прибывающих граждан всем необходимым, в том числе средствами ухода и гигиены, питанием, тестами на коронавирус и так далее.