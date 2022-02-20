Глава СК рассказал, как ДНК-экспертизы установили принадлежность останков семьи Романовых

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Генетические исследования найденных под Екатеринбургом в районе Старой Коптяковской дороги останков последнего российского императора Николая II и образцов из гробницы императора Александра III в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге на 99,99% установили вероятность их родственной связи как сына и отца. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью " Российской газете ".

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"Костные фрагменты останков № 4, которые идентифицированы, как Николай Александрович Романов, в ходе экспертиз сравнивались с биологическими образцами, полученными из гробницы от останков Александра III. Их результаты подтвердили вероятность отцовства на 99,9999988%, что подтверждает принадлежность этих останков Николаю II. Также они сравнивались с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая Александровича, хранящейся в Эрмитаже. И в этом случае тоже установлено, что кровь на рубашке оставлена погибшим человеком, останки которого условно обозначены № 4", - сообщил председатель СК.

По его словам, отдельное сравнение также проведено по мужской линии Романовых. "В ходе него выделен образец ДНК из биологических тканей - крови, изъятых с предметов одежды Александра II (умершего после покушения народовольцев в 1881 году - прим. ТАСС). В данном случае эксперты убедились в уникальности этого профиля и сделали вывод о близком кровном родстве между его носителем и профилем из останков, которые мы определили как принадлежащие Николаю II", - сообщил Бастрыкин.

Идентификация членов семьи Николая II

Председатель Следственного комитета рассказал, что в ходе расследования были "установлены генетические признаки всех 11 человек, при этом семь из них образуют семейную группу, а еще четверо принадлежат отдельным лицам, не связанным кровным родством ни с семейной группой, ни между собой".

"В семейную группу входят мужчина, пять женщин и мальчик-подросток. Между останками № 4 и еще пятью останками эксперты установили наличие родственной связи отец - дети. Затем, отталкиваясь от ДНК детей, подтвердилась их родственная связь с женщиной, останки (№7) которой также были в захоронении, она является их матерью. Так, следствие пришло к выводу, что останки, обнаруженные в 1991 и 2007 годах, принадлежат соответственно Николаю II, его супруге Александре Федоровне, их четырем дочерям и цесаревичу Алексею", - сообщил Бастрыкин.

"При этом экспертизы установили вероятность родства между ними на 99% и еще несколько цифр 9 после запятой", - добавил он.

"Останки, обнаруженные в 2007 году, идентифицированы как принадлежащие подростку и молодой девушке, что сопоставимо с данными цесаревича Алексея и его сестры Марии. Известные антропологи Д. В. Пежемский, М. В. Добровольская , Т. Ю. Шведчикова, а также генетики из разных лабораторий исследовали эти останки и определили в том числе их половую и возрастную принадлежность, а также иные данные", - сообщил председатель СК.

"Еще одним важным аргументом является обнаружение гена гемофилии в некоторых образцах. Из исторических документов известно, что цесаревич Алексей страдал гемофилией, которая ему передалась по материнской линии. И исследование костных останков ребенка мужского пола подтвердило наличие этой болезни. Также установлено, что носителями болезни были Александра Федоровна и великая княжна Анастасия", - привел Бастрыкин данные расследования.

В ноябре 2015 года в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге в присутствии членов правительства РФ и Русской православной церкви состоялось вскрытие гробницы императора Александра III для получения образцов для сравнительной генетической экспертизы с найденными под Екатеринбургом останками семьи Романовых.