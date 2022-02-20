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Кризис на Украине

Первый поезд с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибыл в Курскую область

В регионе действует режим чрезвычайной ситуации

КУРСК, 20 февраля. /ТАСС/. Первый поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Курскую область.

Вагоны поезда с эвакуированными жителями ДНР и ЛНР прибыли в 21:30 мск на железнодорожный вокзал в Курске. Накануне власти региона сообщили, что Курская область готова принять до 1,5 тыс. человек из ДНР и ЛНР и предоставить все, что необходимо для их комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях. В Курской области для приема жителей из Донбасса ввели режим чрезвычайной ситуации.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКурская область
Кризис на Украине
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