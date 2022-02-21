Американцы ждут от посольства в России более надежных источников об угрозах атак

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Американские граждане, комментируя публикацию на странице в Twitter посольства США в Москве с предупреждениями о возможных нападениях на общественные места в России, сомневаются в надежности источников подобной информации.

"Я рассчитывал на более точную и надежную информацию от своего правительства", - написал один из пользователей.

Еще один пользователь, реагируя на рекомендацию посольства "самостоятельно подготовить план эвакуации, не предполагающий помощи правительства США", отметил: "Кто бы сомневался после Афганистана".

Ранее американское диппредставительство из-за неких сообщений об угрозах атак в общественных местах, ссылки на которые не были предоставлены, рекомендовало американцам следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности, не контактировать с незнакомыми людьми, "быть начеку в туристических местах и местах, где бывают приезжие с Запада".

В посольстве также рекомендовали американцам подготовить план эвакуации, "не предполагающий помощи правительства США".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реагируя на эту публикацию, адресовала вопрос посольству США в РФ, передавало ли оно российским коллегам данные о якобы существующих угрозах терактов.