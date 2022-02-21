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На Камчатке создадут тепловую карту концентрации бездомных животных для удобства их отлова

Планируются, что его будут проводить без обращений граждан

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Тепловая карта, где будут отмечены районы с наибольшей концентрацией бездомных животных, будет создана на Камчатке для их дальнейшего отлова и стерилизации, сообщается на сайте краевого правительства.

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"Реагировать на каждое обращение гражданина - это прямая ответственность муниципалитетов. Но это минимальная программа, следующий шаг - те зоны наших городов, откуда больше всего поступает жалоб, будут маркироваться на тепловой карте условно красным цветом. Именно с этих районов мы начнем активную работу по сплошному отлову и стерилизации животных без владельцев", - приводятся в сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Планируется, что отлов будет вестись без обращений граждан. Красные зоны на карте будут отработаны первыми. В этом году на бездомных животных из краевого бюджета выделено около 90 млн рублей, часть средств будет направлена на эти мероприятия.

В ноябре 2020 года от нападения бездомных собак на Камчатке погиб мальчик восьми лет. В течение 2021 года прокуратура края несколько раз инициировала проверки по факту других нападений собак на жителей полуострова.

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