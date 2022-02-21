Памятник путешественнику Владимиру Арсеньеву появится во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Памятник путешественнику и исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву должен появиться во Владивостоке в сентябре 2022 года. Как сообщил в понедельник ТАСС директор Музея истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева Виктор Шалай, музей работает над этим проектом с известным скульптором, председателем Союза художников России Андреем Ковальчуком.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 150-летия со дня рождения путешественника, исследователя дальневосточных земель Владимира Клавдиевича Арсеньева. В частности, в указе органам власти всех субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных памятной дате.

"Мы надеемся установить памятник Арсеньеву в сентябре на своей территории, в сквере на улице Петра Великого. Над этим мы работаем с одним из лучших скульпторов в этой области - Андреем Ковальчуком, который является председателем Союза художников России, автором очень многих хороших памятников. Мы делаем все, чтобы в сентябре памятник появился", - сказал Шалай.

Музей объявил акцию: все средства, полученные за экскурсии в главном корпусе музея и его филиалах, будут переданы на возведение памятника. Таким образом, в его создании сможет принять участие каждый житель и гость города, кто придет на экскурсию в ближайшие месяцы.

Директор музея добавил, что также в этом году музей намерен добиться переименования остановки общественного транспорта во Владивостоке, которая находится возле мемориального музея "Дом Арсеньева".