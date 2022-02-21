На Ставрополье продлили мораторий на QR-коды

СТАВРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья продлили до конца февраля мораторий на действие системы посещения общественных мест по QR-кодам. Об этом сообщается в постановлении губернатора края, опубликованном в понедельник на региональном портале правовой информации.

Согласно документу, в регионе до 28 февраля продлевается мораторий на требование о подтверждении гражданами при посещении отдельных организаций или получении ряда услуг наличия сертификата о прививке от COVID-19, факта перенесенного заболевания или отрицательного ПЦР-теста.

Система посещения общественных мест при предъявлении QR-кода о вакцинации против коронавируса была введена в регионе в конце 2021 года. С конца декабря 2021 года власти приняли решение о введении моратория на действие этой системы, позже мораторий несколько раз продлевался.

По данным краевого оперативного штаба, на Ставрополье с начала пандемии общее число заражений коронавирусом достигло 176 423, выздоровели 151 039 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, не удалось спасти 6 714 пациентов. В Минздраве края сообщали, что доминирующим в регионе стал штамм коронавируса "омикрон". В связи с этим в крае на неделю вводили дистанционное обучения в школах с первые по восьмые классы, приостановили диспансеризацию и профилактические осмотры, запретили проведение коллективных детских мероприятий.