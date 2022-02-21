Власти Владимирской области заявили о готовности разместить 1,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР

ВЛАДИМИР, 21 февраля. /ТАСС/. Владимирская область в ближайшее время готова принять 1,5 тыс. жителей Донбасса, которые вынуждены эвакуироваться из-за угрозы боевых действий. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев сообщил ТАСС о том, что власти региона будут готовы оказать любую помощь гражданам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"В ближайшее время Владимирская область готова принять 1 500 человек", - сообщили в пресс-службе.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей.