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Кризис на Украине

Четвертый за сутки поезд с эвакуированными жителями Донбасса прибыл в Воронеж

Число людей в вагонах в настоящее время уточняется

ВОРОНЕЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Поезд почти с 1 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыл в Воронеж.

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Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по региону Сергей Хренов. Это четвертый поезд, прибывший с эвакуированными жителями Донбасса в Воронеж.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, на четвертом поезде возможно прибытие порядка 1 тыс. человек.

Число людей в вагонах в настоящее время уточняется, после чего они будут направлены в пункты временного размещения.

20 февраля в Воронеж с раннего утра в течение дня прибыло три поезда, которые доставили более 2,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, в том числе почти 500 детей, в городе для них создали пункты временного размещения (ПВР) в детских лагерях "Кировец", "Голубой экран", санатории имени Горького и гостинице в аэропорту. Остальные эвакуированные переправлялись в ПВР под Воронежем - в Новой Усмани, Рамони, Лисках, Боброве и так далее.
Всего в Воронежской области создано 42 пункта временного размещения для приема 4,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, при необходимости власти региона увеличат число ПВР. В регионе из-за роста числа эвакуированных жителей Донбасса введен режим чрезвычайной ситуации, чтобы оперативно направлять из резервного фонда губернатора Александра Гусева средства на обеспечение прибывающих граждан всем необходимым, в том числе средствами ухода и гигиены, питанием, тестами на коронавирус и так далее.

Теги
РоссияКризис на УкраинеВоронежская область
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