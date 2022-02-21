Круглогодичный бальнеологический горный курорт на 1,5 млн человек в год создадут в Сочи

СОЧИ, 21 февраля. /ТАСС/. Всесезонный курорт "Долина Васта" планируется построить в 2029 году в горном кластере Сочи, сообщила в понедельник администрация города.

"Всесезонный курорт "Долина Васта" планируется построить в 2029 году в горном кластере Сочи. На новом курорте будут развивать оздоровительный, горнолыжный, экологический и другие виды туризма", - говорится в сообщении.

Уточняется, что курорт расположится на территории 3,8 тыс. га, общая площадь зданий и сооружений составит 322 тыс. кв. м. Будет построено 13 км новых канатных дорог, они свяжут 80 км горнолыжных трасс.

"Здесь будут построены современные гостиницы категорий 3, 4, 5 звезд, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника. 3,5 тыс. номеров в новых гостиницах смогут вместить почти 8 тысяч человек единовременно. Отдыхать в "Долине Васта" смогут 1,5 млн человек в год. Безусловно, строительство придаст импульс развитию малого и среднего предпринимательства, которые традиционно сопровождают такие крупные объекты", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко, который в рамках рабочей поездки посетил Краснодарский край.

Объем инвестиций в обеспечивающую инфраструктуру составит до 30 млрд рублей. Проект будет реализован при обязательном соблюдении всех норм экологического законодательства.