Операторам службы 112 в Подмосковье увеличат зарплату на 7 тыс. рублей с 1 марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Операторам службы 112 в Московской области с 1 марта повысят заработную плату на 7 тыс. рублей. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством и главами городских округов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Я анонсировал уже повышение зарплат в разных сферах. Это и здравоохранение, и образование. Нашим операторам сегодня я хочу сказать, что с 1 марта мы всем операторам 112 соответственно добавим 7 тыс. рублей ежемесячно к окладу для того, чтобы обеспечить повышение заработной платы", - сказал Воробьев.

Он отметил, что операторы службы 112 делают важную работу и нагрузка на них сейчас очень заметна.

"Обращаю внимания, что это муниципальные службы. Работать они должны эффективно. Там должна присутствовать и вежливость, и чуткость, но самое главное - профессионализм: четкие алгоритмы, как помочь человеку в разных ситуациях", - добавил Воробьев.