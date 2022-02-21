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Операторам службы 112 в Подмосковье увеличат зарплату на 7 тыс. рублей с 1 марта

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил большой объем нагрузки операторов службы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Операторам службы 112 в Московской области с 1 марта повысят заработную плату на 7 тыс. рублей. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством и главами городских округов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Я анонсировал уже повышение зарплат в разных сферах. Это и здравоохранение, и образование. Нашим операторам сегодня я хочу сказать, что с 1 марта мы всем операторам 112 соответственно добавим 7 тыс. рублей ежемесячно к окладу для того, чтобы обеспечить повышение заработной платы", - сказал Воробьев.

Он отметил, что операторы службы 112 делают важную работу и нагрузка на них сейчас очень заметна.

"Обращаю внимания, что это муниципальные службы. Работать они должны эффективно. Там должна присутствовать и вежливость, и чуткость, но самое главное - профессионализм: четкие алгоритмы, как помочь человеку в разных ситуациях", - добавил Воробьев.

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