ВЦИОМ: около 80% россиян поддерживают решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы.
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Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник.
"Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что не поддерживают это решение 13% опрошенных. Такого мнения чаще придерживаются россияне в возрасте 18-34 лет.