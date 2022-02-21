Строительство хирургического корпуса онкодиспансера в Хакасии обойдется в 5 млрд рублей

ТАСС, 21 февраля. Стоимость строительства хирургического корпуса онкодиспансера в Хакасии составит 5,1 млрд рублей. Об этом говорится в докладе министра здравоохранения республики Олега Ананьевского, представленном на заседании правительства региона.

"Планируется строительство хирургического корпуса на 120 коек на базе онкодиспансера. Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы <…> Предварительная расчетная стоимость объекта - 5 134 709 тыс. рублей", - говорится в документе. Республиканские власти уже направили в Минздрав РФ заявку на включение объекта в федеральную адресную инвестиционную программу 2023-2025 годов. В регионе ожидают получение федерального софинансирования.

В 2021 году был построен радиологический корпус онкоцентра стоимостью более 1 млрд рублей, из них порядка 616 млн рублей составила стоимость медицинского оборудования. Ожидается, что радиологический корпус начнет свою работу уже в этом году. По данным Минздрава региона, на 1 января 2022 года на учете состояло более 12 тысяч онкобольных в республики, за 2021 год число онкологических больных выросло на 268 человек.