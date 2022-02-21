"Опора России" направит материальную помощь переселенцам из Донбасса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Опора России" через свои региональные отделения окажет материальную и социальную поддержку жителям Донбасса, прибывающим на территорию РФ. Также бизнес-объединение рассчитывает помочь им в трудоустройстве, сообщил в понедельник президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Мы хотим помочь тем людям, которые оказались в очень непростой ситуации. Они сейчас находятся в сборных лагерях, прежде всего - на территории Ростовской области <…> Я предлагаю принять решение о целевой помощи нашим региональным отделениям, чтобы они могли не только за деньги своих членов, но и за деньги членов общероссийской организации помогать тем людям, которые сейчас вынужденно покинули свои дома и находятся на территории Российской Федерации", - сказал он на совместном заседании президиумов правлений "Опоры России" и ассоциации "НП "Опора".

Калинин пояснил, что работа планируется в трех направлениях - материальная и социальная помощь, а также трудоустройство. Помощь будет оказываться в регионах, где вводится режим ЧС, отметил он.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщили о готовности принять и разместить людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российский регион, выплачивают по 10 тыс. рублей.