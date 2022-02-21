Свердловская область привлекла 5 млрд рублей на создание кампуса УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Несколько крупных компаний вложат 5 млрд рублей в создание нового студенческого кампуса Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, который достанется вузу в числе объектов наследия Универсиады-2023. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев.

"По поручению премьер-министра Михаила Мишустина нам удалось собрать 5 миллиардов рублей на создание студенческого кампуса мирового уровня для Уральского федерального университета в Екатеринбурге. В проект готовы выложиться ЕВРАЗ, УГМК, лично глава РМК Игорь Алтушкин и его компания. И сегодня мы подписали соглашение с председателем совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским", - написал он.

В кампус войдут пять современных общежитий, общественный и медицинский центр, тренировочное поле с беговыми дорожками, а также корпуса для институтов УрФУ с коворкингами, лабораториями и конференц-залами. Кампус будет рассчитан на около 8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что УрФУ стал участником программы строительства в России кампусов мирового уровня, вуз получит для реализации проекта государственную и частную поддержку. Инфраструктура Деревни Всемирных студенческих игр будут переданы университету в 2023 году, в 2025 году в новом Новокольцовском районе будут сданы учебные здания двух институтов УрФУ, а к 2027 году новую площадку получит университетский лицей. По данным на февраль 2022 года, объекты Деревни готовы на 60%.