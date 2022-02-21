Поликлиники и пункты вакцинации от ковида в Москве изменят режим работы 23 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Медицинские учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы, а также пункты вакцинации от коронавирусной инфекции в День защитника Отечества изменят график работы. Об этом сообщается на официальном сайте департамента.

"В связи с празднованием Дня защитника Отечества медицинские организации Департамента здравоохранения Москвы 23 февраля перейдут на особый график. <...> Выездные бригады по вакцинации и пункты бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в общественных местах будут работать с 10:00 до 18:00. Пункты вакцинации от COVID-19 в поликлиниках для взрослых будут открыты с 09:00 до 16:00, для детей - с 09:00 до 15:00", - говорится в сообщении.

Взрослые поликлиники будут открыты с 09:00 до 16:00. При этом медицинская помощь на дому и прием в отделениях ОРВИ будут проводиться с 08:00 до 20:00. Порядок оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 не меняется.

"Травмпункты будут работать согласно графику работы медицинской организации либо круглосуточно. Кабинеты ПЦР- и ИФА-диагностики в поликлиниках также будут работать в часы работы медицинских организаций. Амбулаторные КТ-центры и центр телемедицины в период праздничных дней работают в стандартном круглосуточном режиме и без выходных", - уточнили в департаменте.

Для детей медицинская помощь будет оказываться на дому с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30. При этом пациентов с ОРВИ в детских поликлиниках продолжат принимать в поликлинике с 08:00 до 20:00. Кабинеты ПЦР-диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 будут открыты с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения продолжат работать с 08:00 до 22:00.