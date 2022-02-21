На юге России и Северном Кавказе в конце недели ожидаются дожди

ТАСС, 21 февраля. Солнечная и теплая погода с превышением климатической нормы на несколько градусов продержится на юге России и северном Кавказе до четверга и пятницы, затем пройдут небольшие дожди на равнинной местности и снегопады - в горах. Об этом ТАСС сообщил в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Первую часть недели, до середины дня четверга, на погоду на юге России повлияет антициклон, будет солнечно, очень тепло, без существенных осадков. Температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 3-5 градусов. В четверг по северу Ростовской и Волгоградской областей местами возможны небольшие дожди, выпавшая влага в ночные часы будет превращаться в гололедицу. В конце недели в южных регионах местами ожидаются дожди, в горах - снегопады", - сказал он.

Интенсивные снегопады в предстоящие выходные дни пройдут на "Красной Поляне" и других курортах Северного Кавказа, сохраняется угроза схода снежных лавин, уточнил Синенков.

В Ростове-на-Дону до четверга прогнозируют до 13-15 градусов тепла, будет облачно с прояснениями. В четверг местами начнутся дожди, похолодает до 8-10 градусов. В Волгограде до четверга - 6-8 градусов тепла, затем столбики термометров опустятся до 3-5 градусов, по ночам - до нуля.

В Краснодаре солнечная погода продержится до пятницы, воздух днем будет прогреваться до 17-19 градусов. В пятницу похолодает до 8-10 градусов. Без осадков будет и в Ставрополе. На Ставрополье до пятницы прогнозируют до 15 градусов, начиная с пятницы - до 6-8 градусов, возможен небольшой дождь.

Солнечная и теплая погода с температурой до 16 градусов со знаком "плюс" будет создавать положительные эмоции жителям Сочи и отдыхающим в городе-курорте до субботы. В выходные дни на погоду на Черноморском побережье окажет влияние пришедший со стороны Турции циклон. Пойдут дожди, в горах начнется снегопад. В Ялте - до 11-13 градусов всю неделю, кратковременный дождь возможен во вторник и в четверг. В Нальчике до пятницы в дневные часы - 11-13 градусов, затем ожидаются осадки при температуре 7-9 градусов.