Путин поблагодарил паралимпийцев за преданность спорту и целеустремленность

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник на встрече с членами паралимпийской команды России поблагодарил спортсменов за преданность спорту и целеустремленность, вдохновляющие миллионы людей.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить вас, ваших товарищей по команде за ваш выбор и преданность спорту, за ваш пример победного настроя, целеустремленности, умения держать удар, который дает миллионам людей уверенность и надежду, позволяет расширить границы возможного", - сказал Путин.

Он поздравил участников встречи с включением в паралимпийскую команду России. По словам президента, представить родную страну на таких соревнованиях - это заветная вершина, мечта для любого атлета. "И вы эту вершину взяли", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что от полного триумфа паралимпийского пьедестала спортсменов отделяет последний рывок, в котором будут сконцентрированы долгие годы упорнейших тренировок, весь наработанный атлетами опыт и мастерство, "многотрудный путь в спорте".

Путин отметил, что для некоторых членов команды Паралимпиада в Пекине - уже не первая. "Вызывает огромное уважение, что, несмотря на имеющиеся заслуги, вы не останавливаетесь на достигнутом, продолжаете тренироваться и брать новые высоты", - обратил внимание президент. Он добавил, что такое непрерывное стремление к совершенству - одно из главных качеств паралимпийца. "Вы глубоко понимаете великую ценность гуманизма, человеческого достоинства, равных возможностей", - заключил глава государства.

По словам Путина, Паралимпийским играм нет равных по своей вдохновляющей силе, по позитивным заряжающим эмоциям, которые неизменно вызывают спортсмены. "Каждый раз, наблюдая за вашими выступлениями, узнавая ваши истории успеха, невозможно не поражаться. Какую же волю, характер надо иметь человеку, чтобы не только преодолеть недуг, но и найти опору, смысл своей жизни в спорте высших достижений", - резюмировал он.

Сила спорта

Президент высоко оценил объединяющую силу спорта и особенно Паралимпийских игр.

Глава государства отметил, что Паралимпиаду "всегда отличает особая, исключительно добрая атмосфера". "Ее создают царящие здесь теплота и взаимоподдержка, искренность и открытость. Паралимпийский урок отзывчивости, равноправия и справедливости сегодня важен как никогда. Мир остро нуждается в мощной, объединяющей силе спорта, в благородных принципах соперничества, нуждается в вашей позитивной энергии и активности, которые преображают общество, воспитывают в людях, особенно у молодежи, нравственную зрелость", - считает Путин.

Он выразил уверенность, что предстоящие Игры внесут свой вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания, а сильные духом паралимпийцы подарят болельщикам не только зрелищные выступления и новые рекорды, но и "осознание того, что в жизни действительно важно и значимо".

Паралимпиада в СМИ

СМИ нужно активно освещать ход Паралимпийских игр в Пекине, сказал Путин на встрече. "Я согласен абсолютно: средства массовой информации, безусловно, должны обращать внимание на происходящие старты, на соревнования в Пекине в рамках паралимпийской программы", - сказал глава государства.

Так он отреагировал на просьбу капитана российской команды по следж-хоккею Дмитрия Лисова о том, чтобы эти Игры освещались так же активно, как Олимпиада. Путин также выразил уверенность, что Паралимпиаду с интересом будут смотреть миллионы российских болельщиков.

"Хочу еще раз выразить свое восхищение тем, что вы делаете в жизни и в спорте. Можете не сомневаться, что миллионы людей будут болеть и переживать за вас. Мы ждем вас с победами. Удачи и всего доброго", - резюмировал президент.

Ковидные ограничения

Президент обратился к членам паралимпийской сборной страны с просьбой беречь здоровье и строго соблюдать все необходимые ковидные ограничения на Играх в Пекине. "Мы переживаем за каждого из вас, дорогие друзья. Поэтому прошу всех наших паралимпийцев строго соблюдать все связанные с эпидемией медицинские предписания - и комитета Паралимпиады, и наших специалистов", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что правительство, Федеральное медико-биологическое агентство, Олимпийский комитет России должны приложить для этого все усилия и обеспечить все условия.

"Уверен, вы готовы к соревнованиям, и в целом традиционно входите в число лидеров паралимпийского спорта. Но в спорте, мы знаем это хорошо, всегда надо помнить и о конкурентах. Они у нас сильные, шли к этой Паралимпиаде не менее трудным путем, преодолевая себя и внешние обстоятельства", - заметил глава государства. Он добавил, что соперники россиян также готовились к стартам упорно и долго, поэтому "сражаться за звание лучших из лучших они будут жестко, отчаянно". Путин выразил уверенность, что спортсмены РФ готовы честно отвечать на любой вызов и побеждать, а также в полной мере проявить свой волевой характер и максимум возможностей.

"Знайте, что здесь, в России, вас очень любят, искренне гордятся вами и будут за вас болеть", - подытожил президент, пожелав участникам сборной ярких выступлений и побед на ХIII зимних Паралимпийских играх в Пекине.