Путин поздравил Левитина с 70-летием

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской команды России в понедельник поздравил своего помощника Игоря Левитина с юбилеем и тренера по следж-хоккею Александра Ларионова с днем рождения.

"Рад возможности поздравить сегодня с днем рождения одного из ваших коллег - тренера сборной России по хоккею следж Александра Владимировича Ларионова, он с нами на связи, - сказал Путин. - Также на связи и помощник президента Игорь Евгеньевич Левитин, который сегодня отмечает круглую дату - 70 лет". Глава государства адресовал обоим именинникам искренние поздравления, пожелания новых успехов и свершений. "И, конечно же, здоровья, сейчас это особенно важно", - добавил он.

Обращаясь к спортсменам-паралимпийцам, Путин отметил, что они уже находятся на тренировочных базах, продолжая усиленно готовиться к выходу на арену и трассы Пекина. "Рядом с вами, как всегда, в постоянном режиме трудятся ваши наставники, тренеры, медицинские специалисты, вспомогательный персонал. Хотел бы обратиться к ним со словами признательности за неустанную заботу о наших замечательных, талантливых атлетах, за высокий профессионализм и искреннюю любовь к своему делу и своим подопечным", - сказал глава государства.