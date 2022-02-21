На Урале нарушители антиковидных мер заплатили 70 млн рублей штрафов в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Суды Свердловской области рассмотрели около 27 тыс. административных дел, связанных с нарушением ограничительных мер, введенных из-за пандемии. Из них по 26 тыс. назначены штрафы общей суммой 70 млн рублей, сообщил на пресс-конференции председатель областного суда Владимир Дмитриев.

"Значительная часть [административных дел] связана с нарушением масочного режима и так называемых ограничительных мер, установленных в связи с пандемией. Таких дел в прошлом году мы рассмотрели около 27 тыс., 26 тыс. юридических, физических, а также индивидуальным предпринимателям был назначен административный штраф. В отношении тысячи лиц вынесены предупреждения. Дела рассматриваются судами ежедневно, несмотря на постоянные разъяснения", - сказал он в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По его данным, за нарушение антиковидных мер в 2021 году было назначено штрафов на 70 млн рублей, с начала пандемии - 180 млн рублей.

По данным председателя областного суда, всего в 2021 году в суды региона поступило 1,38 млн судебных дел, что выше показателя 2020 года на 7%. Большую часть составили гражданские иски в сфере ЖКХ, в частности взыскано 9,5 млрд рублей задолженности, что превысило показатели 2020 года - 6,4 млрд рублей.