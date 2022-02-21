Теплая погода без осадков установится в Поволжье во второй половине рабочей недели

ТАСС, 21 февраля. Погода без существенных осадков и с температурой воздуха на 2-3 градуса выше климатической нормы установится во второй половине недели в регионах Приволжского федерального округа, рассказал ТАСС в понедельник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Среднем Поволжье сегодня солнечная и очень теплая погода, на Верхней Волге возможны небольшие осадки. Завтра циклон, который пойдет через центр Европейской части России, сместится на Верхнюю и Среднюю Волгу, но связанные с циклоном фронты проскочат Поволжье буквально в течение одного дня. Если в среду влияние циклона еще проявится облачной погодой и небольшим снегом, то в четверг, пятницу, субботу и воскресенье погода будет замечательной, без существенных осадков, с температурой воздуха в дневные часты от 0 до минус 3 градусов, по ночам - до 10-12 градусов мороза, и только кое-где пройдет небольшой снег. Погода установится практически обычная для конца февраля и начала марта, температура если и будет выше нормы, то на 2-3 градуса", - сказал Синенков.

По его словам, теплая погода сейчас установилась в Саратове. Здесь во вторник и среду ожидается от плюс 1 градуса до плюс 3 градусов, по ночам небольшие заморозки. С пятницы начнется небольшое понижение температуры до 0 градусов днем и до минус 6 градусов ночью. Небольшой снег возможен в среду, субботу и воскресенье.

В Пензе и Саранске во вторник и среду возможны дожди с мокрым снегом, при этом днем также будут сохраняться положительные температуры воздуха - от 1 до 3 градусов тепла. С четверга немного похолодает - до 0 градусов днем и до 5-7 ночью, в субботу возможен небольшой снег. В Нижнем Новгороде и Казани во вторник и среду тоже возможен мокрый снег с дождем, при этом сохранятся положительные дневные температуры - до 3 градусов тепла. Во второй половине недели осадков не ожидается, при этом днем незначительно похолодает, а по ночам столбики термометров будут опускаться до минус 8 градусов.

В Кирове во вторник и среду воздух прогреется до 0 - плюс 2 градусов, пройдет снег с дождем, в четверг осадки прекратятся, а температура воздуха опустится до отрицательных значений, ожидается до минус 3 градусов днем и до минус 10 ночью. Облачная с осадками погода ожидается до четверга в Перми, прояснение наступит только в ночь на пятницу, при этом похолодает до минус 1 градуса. В Уфе практически всю неделю будет облачная погода с температурой воздуха от 0 до 3 градусов тепла, время от времени будет идти мокрый снег с дождем. В Оренбурге до выходных сохранится положительная температура воздуха - до плюс 2 градусов днем и ночью, и только с воскресенья возможно небольшое похолодание, при этом в четверг и пятницу не исключен дождь с мокрым снегом.

О работе коммунальных служб

Установившаяся в Поволжье теплая, почти весенняя погода добавила работы коммунальным службам, которые теперь не только ведут борьбу с последствиями снегопадов на дорогах и тротуарах, но и следят за состоянием крыш из-за высокой вероятности схода наледи и снега. Так, в Перми в минувшие выходные городские власти при проверке качества содержания кровель соцобъектов и жилых домов нашли сотни нарушений. В свою очередь следственное управление СК РФ по Татарстану в понедельник начало проверку после информации о падении снега с крыши многоквартирного дома на женщину с детьми.

Несмотря на все усилия коммунальных служб, жители нескольких регионов по-прежнему с трудом передвигаются по улицам. В Ульяновске из-за перепада температуры от небольшого минуса ночью до 0 - плюс 2 градусов днем на дорогах образовалась сильная гололедица. Тротуарная плитка обледенела на одних из главных городских улиц - Карла Маркса и Гончарова, а на дорогах появились "реки" от подтаявшего снега. В Кирове, где несколько дней подряд временами идет снег, на тротуарах каша из грязного мокрого снега, убирать которую успевают не везде.

В Нижегородской области сотрудники МЧС в связи с плюсовыми температурами воздуха призывают граждан не подвергать опасности себя и не выходить на лед на водоемах. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение коммунальным службам усилить работу по борьбе с гололедицей.