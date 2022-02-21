Глава СПЧ выступил против полного перехода школ на дистанционное обучение

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что дистанционное обучение может быть только дополнением к классическому. Полный переход на дистанционный формат, по его мнению, приведет к нарушению прав учащихся. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Была очень серьезная дискуссия. И в России, и в других странах есть сторонники того, что традиционная школа сама по себе отомрет, что школьников можно будет всех учить дистанционно, а учителей заменит искусственный интеллект. Я бы сказал, что это довольно негуманная и мракобесная идея", - сказал Фадеев.

Он отметил, что отличники и при дистанционном формате стараются учиться, а хорошисты превращаются в троечников, троечники - в двоечников. По мнению главы СПЧ, это расслоение - "очень опасная история".

"Мы выступаем категорически против того, что ведет к расслоению людей, ведь это нарушает их права", - сказал Фадеев, отметив, что дистанционный формат хорош для дополнительного образования.

"Новые технологии могут быть полезным дополнением, но лишь дополнением к классическому обучению, на котором зиждется мировая цивилизация", - подытожил глава СПЧ.