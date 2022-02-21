Умер заслуженный машиностроитель России Владимир Сахаров

ТАСС, 21 февраля. Заслуженный машиностроитель России, лауреат Государственной премии СССР Владимир Сахаров умер в Кургане в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник.

"Ушел из жизни Владимир Севастьянович Сахаров - заслуженный машиностроитель Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, Почетный гражданин Кургана", - говорится в сообщении.

Свою трудовую деятельность Сахаров начал в 1947 году. Окончил Бежицкий институт транспортного машиностроения, написал книгу "Броня и люди" к 50-летию Курганского машиностроительного завода. Он принимал непосредственное участие в разработке боевой машины пехоты и руководил подготовкой производства и освоения изделий БМП-1, БМП-2, БМП-3. Под руководством Владимира Сахарова на предприятии было создано в том числе производство точных заготовок и внедрено современное оборудование с электронным управлением.

КМЗ - одно из крупнейших в РФ предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее боевые машины пехоты, состоящие на вооружении армий почти 30 стран. Помимо военной техники, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.